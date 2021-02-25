На строительной площадке обходной дороги Волгограда рабочие возвели уже 17 из 27 опор и порядка 20% металлоконструкций пролетов будущего моста через Волго-Донской судоходный канал (ВДСК). Возведено 40% земляной насыпи для строительства основной дороги и двух транспортных развязок, для чего на объект завезено 1,5 млн. кубометров грунта.

Как сообщает ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, для возведения путепровода в составе транспортной развязки было забито 264 железобетонные сваи — ровно половина от их общего количества. Также переустроена почти треть линий коммуникаций на объекте.

В 2021 году в основном будут вестись работы по надвижке пролетов моста над русловой частью канала – это самый технически сложный и трудоемкий процесс проекта. Для этих целей уже собрано 1300 тонн металлоконструкций (55% от необходимого объема для надвижки в 2021 году). К надвижке специалисты намерены приступить этим летом.

К строительству первого этапа обхода Волгограда федеральные дорожники приступили в августе 2019 года. На новом четырехполосном участке дороги протяженностью 12 км возведут три транспортные развязки, которые обеспечат выезд на федеральную трассу Р-22 «Каспий» (астраханское и элистинское направления), на региональную автодорогу Волгоград – Котельниково – Сальск, а также въезд в областной центр.

***Строительство обхода Волгограда, которое пройдет в три этапа в Городищенском и Светлоярском районах области, а также в Красноармейском районе города свяжет три федеральные трассы за границами мегаполиса: Р-22 «Каспий», А-260 Волгоград — Каменск-Шахтинский – граница с Украиной и Р-228 Сызрань-Саратов-Волгоград. Все они входят в состав евразийских маршрутов. Объект включен в состав федерального проекта «Развитие федеральной магистральной сети». Обход Волгограда станет важной частью международного транспортного коридора «Север – Юг» и обеспечит доступ к морским портам Каспийского бассейна.