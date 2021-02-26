Сотрудники музея-заповедника «Старая Сарепта» предлагают испытать новый информационный проект «Спросите у музейщиков». Проект будет работать в течение месяца.

По данным пресс-службы музея-заповедника, начиная с 26 февраля, каждый желающий может отправить свой вопрос в личные сообщения группы музея-заповедника в соцсети ВКонтакте. Научные сотрудники «Старой Сарепты» ответят на сообщения доступно, ёмко и интересно. На самые оригинальные вопросы будут подготовлены видео-ответы.

Новый проект «Спросите у музейщиков» позволит посетителям увидеть музей другими глазами и узнать много нового о Сарепте.