Волгоградцев приглашают на калмыцкий праздник весны «Цаган-Сар», который ежегодно проводит музей-заповедник «Старая Сарепта».

По данным пресс-службы музея, мероприятие будет проходить 12 февраля, начало в 16:00. Во время программы гости познакомятся с национальными традициями и предметами религиозного культа калмыков, татар и русских, которые на протяжении более 100 лет имели тесные связи с сарептянами.

Экскурсанты смогут увидеть традиционное жилище и национальную одежду соседей Сарепты, даже обучатся национальным играм. Кроме того, у участников программы будет возможность загадать желание, покрутив настоящий буддийский барабан-кюрде, наполненный мантрами.

Возраст: 6+.

Стоимость: 200/150 руб.

Запись обязательна: 67-33-02, 8 (927) 511-67-49.