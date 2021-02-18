Волгоградцев приглашают на новую пешеходную экскурсию ко Дню Защитника Отечества, организатором которой выступает музей-заповедник «Старая Сарепта».

Как сообщает пресс-служба музея-заповедника, пешеходная экскурсия «Дорогами прошлого: от Царицына до Сталинграда» будет проходить накануне 23 февраля по Ворошиловскому району Волгограда.

Во время экскурсии гости смогут погрузиться в атмосферу старого купеческого Царицына, увидеть выдающиеся исторические здания и услышать легенды семьи Шлыковых. Пройдя дорогами прошлого, экскурсанты узнают, как изменился архитектурный облик этого места за прошедшее столетие, и попадут в сквер им. Саши Филиппова, где каждый сможет загадать желание у бронзового небожителя.

Во второй части экскурсионной программы гости смогут побывать в уникальном месте – в музее «Бункер Сталинграда», бомбоубежище которого во время Великой Отечественной войны было спасительным местом от артобстрелов.

Экскурсия пройдет 22 февраля, начало в 11:00. Количество мест ограничено.

Обязательна запись по телефону: 67-33-02.