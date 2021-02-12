Волгоградцев приглашают в музей-заповедник «Старая Сарепта» на интерактивную программу «Память Афганистана». Со дня вывода советских войск из Афганистана прошло 32 года. Событие состоялось 15 февраля 1989 года и именно к этой памятной дате приурочена интерактивная программа.

По данным пресс-службы музея, мероприятие состоится 13 февраля в 14:00. Во время программы гости смогут познакомиться с историей Афганистана, узнать кто такой «воин-интернационалист», рассмотреть форму и вооружение мотострелка, разведчика и десантника, а также узнать, что такое афганские «трофеи».

Справки по телефонам: 67-33-02, 51-67-49.