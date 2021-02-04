Жителей города приглашают посетить музейный лекторий, который открывается в музее-заповеднике «Старая Сарепта». Во время лекций гости смогут поближе познакомиться с историей родного края.

Как сообщает пресс-служба музея, лекторами будут выступать специалисты в области истории, искусства, культуры, городской среды и музейного дела. В феврале музей-заповедник «Старая Сарепта» приглашает всех желающих на лекции из цикла «Рассказы о Сарепте и не только о ней…». 7 февраля научные сотрудники музея-заповедника представят лекцию на тему «Все началось со жребия: основание Сарепты», а 28 февраля гости лектория смогут посетить лекцию «Калмыки – главная надежда и главная неудача сарептян».

Лекции будут проходить в 15:00 в административном здании музея-заповедника. Лекции будут интересны и тем, кто уже бывал на экскурсиях в музее-заповеднике «Старая Сарепта», и тем, кто только планирует их посетить.

Запись по телефону 67-33-02.