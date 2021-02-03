Как будут сдавать экзамены в 2021 году выпускники 11-х классов, не планирующие поступать в вузы, разъяснили в Рособрнадзоре. В этом году для получения аттестата выпускники должны будут сдать два обязательных предмета в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ): русский язык и математику.

Школьникам с ограниченными возможностями здоровья, а также детям-инвалидам и инвалидам для получения аттестата достаточно будет сдать по их выбору только ГВЭ или ЕГЭ по русскому языку.

Государственная итоговая аттестация в 11-х классах (ГИА-11) в форме ГВЭ по предметам по выбору в 2021 году проводиться не будет.

Экзаменационная работа ГВЭ для выпускников, не планирующих поступать в вузы в 2021 году, по русскому языку будет состоять из отдельных заданий с кратким ответом (задания 1-24) по спецификации контрольных измерительных материалов (КИМ) ЕГЭ 2021 года по русскому языку.

Экзаменационная работа ГВЭ по математике в 2021 году будет состоять из отдельных заданий по спецификации КИМ ЕГЭ 2021 года по математике базового уровня.

До 10 февраля 2021 года демонстрационные варианты ГВЭ для выпускников, не планирующих поступать в вузы в 2021 году, будут опубликованы на официальном сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).

Экзамены по русскому языку и математике для категорий участников, которые традиционно имеют право сдавать ГИА-11 в форме ГВЭ, будут проводиться по соответствующим демонстрационным материалам для указанной категории участников экзамена, размещенным на сайте ФИПИ осенью 2020 года.

Основной срок проведения ГВЭ для выпускников 11 классов запланирован с 24 по 28 мая 2021 года. Также в расписании будет предусмотрен дополнительный сентябрьский период проведения ГВЭ по русскому языку и математике (с 3 по 17 сентября 2021 года), который предусмотрен для того, чтобы предоставить возможность получить аттестат тем, кто не прошел ГИА-11 в установленные сроки.