23 февраля на вокзале Волгограда мужчин поздравят с Днём защитника Отечества. В этот день в кассах пригородных поездов вокзала Волгоград-1 вместе с приобретёнными билетами или проездными абонементами представители сильного пола получат дизайнерскую открытку от сотрудников ОА «Волгоградтранспригород» и тёплые поздравления с праздником.

Как сообщает пресс-служба ОАО «РЖД», традиция дарить пассажирам открытки на праздники появилась в Волгоградском регионе в 2019 году. Каждый год компания «Волгоградтранспригород» разрабатывает для сувениров оригинальный стиль.

В этом году фирменные открытки планируется выпустить к 8 Марта, Дню Победы, Дню железнодорожника и новогодним праздникам.