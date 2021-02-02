Школьников приглашают принять участие в творческом конкурсе, организаторами которого выступают сотрудники природного парка «Щербаковский». Конкурс посвящен птице-символу 2021 года и главным героем творческих работ детей должен стать кобчик.

Как известно, Союз охраны птиц России назвал самого маленького представителя семейства соколиных, степного кобчика, символом наступившего года. В природном парке «Щербаковский» хищнику решили посвятить акцию «Птица года» и конкурс среди школьников. В качестве конкурсных работ жюри будет оценивать презентации, выполненные во всех доступных форматах, на цифровых и бумажных носителях. Заявки на участие вместе с конкурсными работами принимаются в «Щербаковском» до 22 марта 2021 года.

Более подробно об условиях участия можно узнать в природном парке, позвонив по телефону 8 — 905- 390-42-21 или на страничках парка в социальных сетях (https://vk.com/scherbak_park; https://ok.ru/profile/562874246909; https://instagram.com/prirodnyiparkshcherbakovskii).