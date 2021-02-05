На нижней террасе центральной набережной рабочие вскоре приступят к монтажу основных элементов мостового перехода через Нулевую продольную магистраль. В связи с этим с 10 февраля Нулевую продольную будут закрывать по ночам для автомобилистов.

По данным городской администрации, во время работ при помощи тяжелой техники будут установлены пролетные строения на заранее подготовленные специальные площадки, смонтированные на всех восьми опорах.

На данный момент подрядная организация завершает укрупнительную сборку пролетных конструкций моста. Все элементы изготовлены по индивидуальным чертежам на производственных площадках местных предприятий — завода «Красный Октябрь» и ВЗБТ. Конструкции выполнены из низколегированной стали повышенной прочности и устойчивы к коррозии. Общий вес всех элементов – порядка 300 тонн.

За время работ будут не только смонтированы пролетные строения, но и выполнены другие работы по устройству пешеходной эстакады – подготовить основание для укладки брусчатки, установить перильные ограждения, произвести окраску опор и пролетов моста. Пешеходная эстакада шириной 18 метров и протяженностью порядка 80 метров позволит отдыхающим быстро и безопасно пересечь рокадную дорогу.

Во время работ по монтажу многотонных пролетных строений в целях обеспечения безопасности водителей вводится ограничение движения транспортных средств по Нулевой продольной магистрали на участке от ул. Комсомольской до ул. им 7-й Гвардейской. Чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов, данные работы специалисты будут выполнять только в ночное время – с 21:00 до 6:00.