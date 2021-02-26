Пассажирам предлагают скидки в марте на поездки до столицы. Купить билет можно будет за полцены.

По данным пресс-службы ОАО «РЖД», пассажиры поезда №1/2 Волгоград – Москва в марте могут совершать поездки за полцены. Скидка 50% предоставляется на верхние места купейных вагонов и на проезд в вагонах СВ.

Акция распространяется на поездки, совершенные с 1 марта по 31 марта включительно. В продаже билеты по сниженной цене доступны до 10 марта.

Ознакомиться с полным перечнем поездов, участвующих в акции, а также получить подробную информацию по условиям её проведения можно на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» — «Акции (специальные тарифы)».

Спецтарифы не применяются одновременно с другими скидками, а также при покупке билетов организованным группам пассажиров, группам детей и по детскому тарифу. Дисконт действует на проезд в поездах внутригосударственного сообщения формирования АО «ФПК».