В марте билеты в купейные вагоны можно будет приобрести со скидкой. Пассажирам предлагают совершить поездки со скидкой в 20%.

По данным пресс-службы ОАО «РЖД», в марте 2021 года пассажиры поездов дальнего следования внутригосударственного сообщения при одновременной покупке билетов на проезд в купейных вагонах в направлении «туда-обратно» обратный билет могут приобрести со скидкой 20%.

Проездные документы на поезда отправлением с 9 по 31 марта можно оформить в период с 1 по 20 марта.

Скидка не применяется одновременно с другими специальными тарифами/скидками, а также при оформлении проездных документов организованным группам пассажиров и организованным группам детей, а также по детскому тарифу.

Приобрести билеты можно в кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО «РЖД» или с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».