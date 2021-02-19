Молодежный совет Волгоградского алюминиевого завода компании РУСАЛ организовал благотворительную акцию «Протяни руку» для помощи постояльцам социальной гостиницы «Соборникъ».

Ребята организовали на предприятии сбор вещей, продуктов питания и средств личной гигиены. За десять дней набралось множество крупных пакетов. Дополнительно участники акции решили перечислить деньги, чтобы ее организаторы могли сами купить все необходимое.

— В прошлом году заводчане уже выступали организаторами и участниками аналогичных акций, — говорит член молсовета предприятия, корпоративный волонтер Мария Айрапетян. – и получили много положительных отзывов. Поэтому и в этом году, сразу после смягчения ограничений, мы решили организовать благотворительный сбор, чтобы все заинтересованные работники могли передать хорошие вещи тем, кто в них нуждается.

Сотрудник благотворительного фонда «Соборник» Евгения Политова искренне поблагодарила всех работников промплощадки, оказавших помощь социальному учреждению, и отметила, что постояльцам всегда нужны предметы личной гигиены, одежда, обувь и продукты питания.

— Как член реестра поставщиков социальных услуг мы получаем субсидию на 23 человека, — отмечает Евгения. — Остальных мы содержим на пожертвования, волонтерскую помощь, и за счет фандрайзинга. Без помощи со стороны неравнодушных жителей нашего региона нам было бы очень непросто.

Хотелось бы отметить, что приют «Соборникъ» создан по частной инициативе. Здесь живут люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. Для большинства из них «Соборникъ» предоставляет единственный шанс обрести жилье, восстановить документы и пройти реабилитацию. А для волонтеров ВгАЗа – это поддержание традиций Компании в оказании помощи людям в сложной жизненной ситуации, заложенных основателем и общественным деятелем Олегом Дерипаской