Исследовательский проект Билайн.Аналитика проанализировал, что читали пользователи сервиса «Билайн Книги» в 2020 году и в новогодние праздники, составив рейтинг самых читаемых книг года. Как оказалось, жители регионов в 2020 год на чтение книг со смартфона стали тратить на 20% больше времени. Пик читательской активности приходится на начало недели – понедельник и вторник. Лучшая книга 2020 года, по мнению читателей сервиса «Билайн Книги», — «Хочу и буду: Принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым» Михаила Лабковского, а в период новогодних праздников самой читаемой стала книга «Атлант расправил плечи» Айн Рэнд.

Если ранее на мобильное чтение приходилось примерно 1 час 40 минут в неделю, то после начала пандемии этот показатель увеличился на 20% в неделю. В ходе исследования также выяснилось, что наибольший интерес к чтению проявляется у пользователей сервиса весной и осенью.

Эффект пандемии отразился и на предпочтениях при выборе книг. С одной стороны, россияне с большим интересом стали читать мотивационные книги, возможно, стимулируя себя на новые свершения, с другой – в 2020 году многие открыли для себя классику популярного литературного жанра «роман-антиутопия» – книгу «1984» Джорджа Оруэлла, написанную в 1949 году.

В топ-10 книг 2020 года также вошли: Кийосаки Роберт Тору, «Богатый папа, бедный папа», Виктор Пелевин, «Непобедимое солнце, Гэри Чепмен, «Пять языков любви. Как выразить любовь вашему спутнику», Марк Мэнсон, «Тонкое искусство пофигизма: Парадоксальный способ жить счастливо».

В новогодние каникулы в топ-5 по популярности вошли книга Джоан Кэтлин Роулинг «Гарри Поттер и философский камень» и книга Андрея Курпатова «Красная таблетка. Посмотри правде в глаза!».

Подробнее о сервисе «Билайн Книги» на https://books.beeline.ru/. Стоимость подписки на сервис 8 рублей в день.