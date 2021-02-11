АО «ЭР-Телеком Холдинг» (ТМ «Дом.ru» и «Дом.ru Бизнес») совместно с преподавателями международной школы программирования Coddy провели «открытый урок» для учеников российских сельских школ.

Онлайн-урок «посетили» более 500 ребят из 13 регионов РФ, где телеком-оператор является исполнителем государственного контракта по устранению цифрового неравенства, так как для его организации была задействована телекоммуникационная инфраструктура, развернутая в рамках проекта.

Мероприятие прошло в формате дружеской беседы, где каждый школьник мог задать участникам встречи любые вопросы. В роли докладчиков перед учениками выступили ИТ-специалисты компаний «Яндекс» и «Brothers Production», которые не только поделились с ребятами информацией об особенностях и разнообразии профессий в ИТ-секторе, но и рассказали какие знания могут понадобиться будущему программисту.

«Мы стараемся не просто выполнить условия государственного контракта – подключить социально значимые объекты к интернету, но и показать какие возможности открывает доступ в сеть перед жителями отдаленных уголков России и особенно перед детьми. Надеюсь, что наше мероприятие поможет ребятам правильно использовать полученные знания и быстрее определиться в выборе профессии», — прокомментировал Владимир Романив, директор по развитию АО «ЭР-Телеком Холдинг».

«Наша глобальная цель — как можно более широкое распространение качественных и доступных знаний в области ИТ. Программирование – это тот навык, который, при наличии качественной связи, позволяет его обладателю профессионально реализоваться в дистанционном формате. Не важно, где ты живешь — в большом городе или маленьком селе, ты можешь стать лучшим из лучших, новым Биллом Гейтсом. Мы хотим помочь детям, проживающим в отдаленных уголках России, конкурировать на равных с теми, кто родился в столице,» — говорит Оксана Селендеева, основатель школы «Coddy».

Напомним, АО «ЭР-Телеком Холдинг» является исполнителем государственных контрактов по федеральному проекту «Информационная инфраструктура» в Архангельской, Рязанской, Новосибирской, Омской, Челябинской, Волгоградской, Саратовской, Тюменской областях, а также Ненецком и Ямало-Ненецком АО и Пермском, Красноярском и Алтайском крае.

В вышеуказанных регионах, до конца 2021 года, Холдинг планирует подключить к сети передачи данных все социально значимые объекты, среди которых детские сады, школы, ВУЗы, больницы, избирательные участки, пожарные части, органы местного самоуправления и другие учреждения, образующие социальную инфраструктуру. Общее количество подключаемых объектов – 15 315. Помимо этого, в ноябре 2020 года, «ЭР-Телеком» дополнительно оцифровал в регионах 681 социально значимый объект, большую часть из которых составили объекты культуры.