В конце февраля начале марта будет проходить Всероссийская массовая гонка «Лыжня России». От региона участниками акции станут порядка 6000 человек. Соревнования будут проходить с 20 февраля по 7 марта в 23 муниципальных образованиях региона.

Как сообщают в областной администрации, в связи с действующей санитарно-эпидемиологической ситуацией центрального старта массовой гонки в этом году не предусмотрено — точечные соревнования пройдут в Волгограде, Волжском, Михайловке, Камышине, Урюпинске, Котово, Фролово, а также в ряде районов.

В очном формате юноши и девушки до 18 лет сразятся в 5-километровом забеге, спортсменам старше 18 лет предстоит пройти 10 тысяч метров. Также соревнования пройдут среди учащихся высших, средних и общеобразовательных учреждений на уроках физкультуры, на тренировках среди воспитанников спортивных школ.

В 2021 году на «Лыжне России» впервые опробуют онлайн-формат: с помощью специального мобильного приложения с функцией отслеживания забегов всем желающим можно пройти дистанцию в полтора километра. С подробной инструкцией, правилами участия и порядком подачи заявок можно ознакомится на сайте.

Итоги «Лыжни России 2021» в Волгоградской области будут подведены 10 марта; победителей наградят кубками, медалями и дипломами. Все участники традиционно получат соответствующую экипировку – фирменную лыжную шапочку и номерную майку с логотипом нынешних состязаний.