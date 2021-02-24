В этом году планируют приступить к реализации проекта по экологической реабилитации реки Царица. На данный момент проект готов и все необходимые документы уже были направлены на согласование в Росводресурсы.

Как сообщает комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, Царица станет второй рекой, восстановленной в нашем регионе в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология». В прошлом году за счет федеральных средств были проведены работы по расчистке участка Арчеды в городе Фролово – дногулубление, очистка от мусора и ила, берегоукрепление, а также благоустройство прилегающей территории.

В ходе реализации нового проекта специалистам предстоит углубить дно, расчистить русло от донных отложений и бытового мусора, закрепить береговые откосы на участке Царицы протяженностью около 14 километров. Реализованные мероприятия качественно улучшат жизнь 53,5 тысяч человек, проживающих вблизи реки, а также помогут предотвратить экологический ущерб на сумму более 860 миллионов рублей.

Восстановление Царицы даст толчок к реализации новых инфраструктурных проектов и преобразит внешний облик центральной части города, сделает условия проживания людей более комфортными.

Отметим, что стоимость проекта составляет 475 миллионов рублей. Мероприятия по расчистке реки рассчитаны на 4 года.