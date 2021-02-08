В ближайшие две недели будет решен вопрос о поэтапном смягчение ограничений по коронавирусу. Этот и другие вопросы были рассмотрены на заседании регионального оперативного штаба.

«Санитарно-эпидемиологическая ситуация на территории Волгоградской области контролируемая, характеризуется определенной положительной динамикой, — дал оценку Андрей Бочаров. — Скорость распространения коронавирусной инфекции объективно снижается. В последнее время ежедневное количество выздоровевших жителей Волгоградской области стабильно превышает количество заболевших коронавирусной инфекцией».

«Тем не менее, расслабляться не будем. Угроза распространения коронавирусной инфекции сохраняется и требует продолжения строгого соблюдения санитарно-эпидемиологических мер и контроля за их выполнением. Ситуация может осложниться с учетом сезонного роста числа острых респираторно-вирусных инфекций и увеличения числа социальных контактов. Сбрасывать это со счетов нельзя, и мы не будем. Как и прежде, важна координация всех органов власти, органов местного самоуправления, и информирование населения о реальной обстановке».

На заседании регионального оперштаба губернатор Андрей Бочаров поставил задачи:

— поддерживать объем инфекционного коечного фонда достаточным для обеспечения организации эффективного лечения заболевших коронавирусной инфекцией, в соответствии со складывающейся санитарно-эпидемиологической ситуацией;

— обеспечить наличие необходимого резерва коечного фонда и готовностью в кратчайший срок развернуть его при осложнении санитарно-эпидемиологической обстановки;

— поддерживать на необходимом и достаточном уровне объем лекарственных средств и средств индивидуальной защиты в стационарной, амбулаторно-поликлинической и аптечной сети;

— обеспечить поэтапный перевод свободного коечного фонда медицинских организаций Волгоградской области, задействованных в оказании медицинской помощи пациентам с подозрением и признаками коронавирусной инфекции, в штатный режим работы для оказания плановой медицинской помощи;

— продолжить массовую вакцинацию жителей Волгоградской области в соответствии с графиком Минздрава России. Отдельное внимание уделить вакцинации находящихся в стационарных учреждениях социального обслуживания с круглосуточным пребыванием, ветеранов Великой Отечественной войны, жителей в возрасте 65 лет и старше, других категорий из числа групп повышенного риска;

— в течение февраля 2021 года увеличить число стационарных прививочных центров до 55, обеспечив их подготовленными кадрами и необходимым оборудованием;

— обеспечить в достаточном объеме уровень лабораторного тестирования на предмет наличия новой коронавирусной инфекции, используя все доступные методы исследования;

— обеспечить разъяснительную работу и обратную связь с жителями Волгоградской области по вопросам проведения на территории региона кампании вакцинации, а также по вопросам оказания медицинской помощи жителям с коронавирусной инфекцией.

— обеспечить проведение проверок качества организации работы по обеспечению доступности и оперативности записи жителей Волгоградской области на вакцинацию.

— в двухнедельный срок представить в оперативный штаб предложения по поэтапному смягчению противоэпидемиологических ограничений, введенных на территории региона в рамках противодействия распространению коронавирусной инфекции, в зависимости от развития ситуации.