Единый номер службы оперативной помощи «122» в регионе начнет свою работу уже в марте текущего года. Но данному номеру жители региона смогут записаться на прием или вызвать врача на дом, а также оформить заявку на сдачу теста на COVID-19. В настоящее время в структуру службы входят 20 медицинских организаций Волгограда и Волжского.

Как сообщает областная администрация, после полного запуска системы абоненты, которые не смогли дозвониться до регистратуры в течение двух и более минут, будут автоматически переадресовываться на колл-центр «Службы-122». Специалист полностью оформит заявку в информационной системе и передаст данные в необходимую медицинскую организацию.