Жителей и гостей города приглашают посетить тематические выставки, посвященные годовщине Победы в Сталинградской битвы. В течении двух дней 2 и 3 февраля на пригородном железнодорожном вокзале Волгограда будут представлены сразу две выставки. Желающие смогут увидеть предметы военного быта, образцы оружия и обмундирования воинов Красной Армии.

Как сообщает пресс-служба Приволжской ЖД, все экспонаты предоставлены Волгоградским областным краеведческим музеем, а также историко-этнографическим музеем «Старая Сарепта», чьи сотрудники примут участие в выставках и расскажут об основных этапах Сталинградской битвы.

Выставочные экспозиции будут доступны для просмотра 2 и 3 февраля с 14:00 до 17:00 с учётом обязательного соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора.

Также в указанные дни на пригородном вокзале станции Волгоград-1 будут показывать документальный фильм «Царицын – Сталинград – Волгоград», посвящённый истории города-героя.