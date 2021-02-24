Специалисты начали готовить Волжскую ГЭС (ПАО «РусГидро») к половодью. Паводковая комиссия, которая должна обеспечить надежную и безопасную эксплуатацию гидростанции в период весеннего паводка, уже приступила к работе.

Как сообщает пресс-служба ПАО «РусГидро» — «Волжская ГЭС», в состав комиссии под руководством главного инженера Волжской ГЭС Максима Галкина вошли руководители и специалисты основных подразделений предприятия. За полтора месяца им предстоит организовать и проконтролировать более 50 организационно-технических мероприятий, в том числе проверку гидротехнических сооружений, зданий, дренажных устройств, оборудования, оперативно-диспетчерской связи и локальной системы оповещения населения.

Для максимально эффективного использования мощности Волжской ГЭС в период пропуска паводковых вод до наступления половодья на гидростанции должны быть завершены все плановые ремонты основного и вспомогательного оборудования. В этот период по графику проходят противоаварийные тренировки оперативного персонала. С сотрудниками ГЭС и подрядных организаций проводятся дополнительные инструктажи. На весь период половодья формируются специальные дежурные бригады.

Одна из важных задач паводковой комиссии – регулярное и своевременное информирование населения, заинтересованных организаций и СМИ о гидрологической обстановке и режимах работы гидроузла: притоках и расходах воды, уровнях верхнего и нижнего бьефов. Для оперативного реагирования организовано информационное взаимодействие Волжской ГЭС с администрацией города Волжский, паводковой комиссией Волгоградской области, комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Волжский, ГУ МЧС России по Волгоградской области.