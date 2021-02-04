Лесовосстановительными работами в текущем году будет охвачено 1505 га, это на 200 га больше, чем в 2020-м. Еще 985 га существующих посадок обновят молодыми насаждениями. Работы будут проводиться в рамках регионального проекта «Сохранение лесов. Волгоградская область» нацпроекта «Экология».

Как сообщает комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, весной и осенью этого года специалисты подведомственных облкомприроды лесничеств планируют провести работы по искусственному лесовосстановлению в объеме 1505 га – это на 200 га больше, чем в прошлом. Более 1600 га будут обработаны под посадку лесных культур будущего года. Чтобы планомерно восстанавливать леса на участках вырубленных и погибших насаждений, лесники готовы сформировать запас семян лиственных и хвойных пород деревьев в объеме 6 тонн.

Что же касается технического переоснащения лесничеств, то для приобретения лесопосадочных машин, плугов-сеялок, шишкосушилки, воздушно-гравитационного сепаратора для семян сосны, ели и другого оборудования уже выделено из федерального бюджета более 8 млн рублей.

Как и в предыдущие годы, для борьбы с лесными пожарами в регион будут поставлены грузовые автомобили повышенной проходимости, универсальные пожарные модули, тракторы – всего 20 единиц. На эти цели предусмотрено более 27 млн рублей.

Также в рамках регпроекта на территории Волгоградской области будут проведены две масштабные всероссийские акции «Сад Памяти» и «Сохраним лес».