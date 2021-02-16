Ремонт моста через Волжскую ГЭС вступил в заключительную стадию. В настоящее время в работах задействованы 45 специалистов и 10 единиц спецтехники. Ремонт моста ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В этом году все работы на важном транспортном объекте будут завершены.

По данным администрации города Волжский, ремонт здесь начался в 2019 году. За три года будут отремонтированы 21 тысяча 500 квадратных метров мостового полотна вместе с тротуарами. Работы ведет подрядная организация ООО «Рисна».

1 февраля стартовал заключительный этап ремонта. Строители провели все необходимые подготовительные работы. В настоящее время выполнен демонтаж железобетонного парапетного ограждения и щитового ограждения на участке протяженностью 884 метра. На этой неделе будет завершена разборка тротуаров. На объекте отфрезеровано 1,5 тыс. квадратных метров старого асфальтобетонного покрытия. Работы по обустройству нового дорожного полотна будут вестись одновременно с демонтажем старого покрытия на разных участках дороги. Уже в марте начнется бетонирование плит пролетных строений и сточного треугольника.