9 февраля на мосту через Волжскую ГЭС вводится в тестовом режиме реверсная схема движения автомобилей.

Как сообщает администрация Волжского, по техническим причинам проведение тестовых мероприятий по введению реверсивного движения на участке мостового комплекса в составе Волжской ГЭС, запланированное ранее на 7 февраля, было перенесено на 9 февраля.

Тестирование будет проводиться во второй половине дня в течение нескольких часов. Водителей просят учитывать данную информацию при планировании поездок.