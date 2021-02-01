Очередной этап строительства пешеходного моста стартовал на нижней террасе центральной набережной. Рабочие приступили к укрупнительной сборке пролетных конструкций будущего пешеходного моста. Во время работ будет собрано три пролетных строения мостового перехода через Нулевую продольную магистраль.

​По данным городской администрации, участие в изготовлении металлических конструкций для пролетных строений пешеходной эстакады, возводимой на Нижней террасе центральной набережной, принимали два местных промышленных предприятия — завод «Красный Октябрь» и ВЗБТ. Производственные площадки поставили 36 крупногабаритных конструкций, выполненных из низколегированной стали повышенной прочности и устойчивых к коррозии, общим весом около 300 тонн. Кроме того, заводы поставили заказчику еще 2,76 тонны высокопрочных болтов для сборки моста.

В настоящее время подрядная организация завершила бетонирование всех восьми опор мостового перехода. Высота опор в зависимости от их расположения варьируется от 4,5 до 6,3 метров — самые высокие установлены по обе стороны от рокадной дороги. Они обеспечат габариты проезда автотранспорта под мостом не менее 5,5 метров.

Пешеходная эстакада шириной 18 метров и протяженностью порядка 80 метров поможет отдыхающим быстро и безопасно пересечь рокадную дорогу. Кроме того, образуя единое смотровое пространство с верхним ярусом амфитеатра, мост позволит зрителям с комфортом наблюдать за происходящим на его сцене.