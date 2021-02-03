Молодые люди все ещё могут принять участие в региональном конкурсе «Память сильнее времени», посвященном 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Конкурс должен был пройти в 2020 году, но из-за эпидемиологических ограничений его проведение было сдвинуто на 2021 год. Мероприятие проходит под эгидой Российского военно-исторического общества, облкомкультуры, регионального отделения ОНФ и ВГИИК. В творческом смотре могут принять участие молодые люди в возрасте от 16 до 26 лет.

По данным РИАЦ, на конкурс принимаются исключительно оригинальные произведения, тематически связанные с Великой Победой советских войск. Работы в номинациях «Живопись», «Графика», «Открытка» и «Плакат» принимаются в виде цветных фотографий на электронный адрес [email protected] до конца марта.

Профессиональное жюри подведёт итоги конкурса 15 апреля 2021 года. Победители будут награждены дипломами и ценными призами.