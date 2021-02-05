Школьники региона обучаются дорожной безопасности в мобильной «Лаборатории безопасности», которая продолжает курсировать по региону. Очередное профилактическое занятие состоялось в школе №38 Красноармейского района Волгограда.

Как сообщает РИАЦ, учителя моделировали дорожные ситуации, показывали, какие скрытые опасности поджидают пешехода. Детям напомнили главные правила поведения на дороге, рассказав об ошибках-нарушениях и о том, что необходимо делать, чтобы избежать подобных ситуаций.

Мобильную «Лаборатория безопасности» Волгоградская область получила в рамках федеральной программы, цель которой — снижение числа дорожных аварий с участием детей и подростков. Передвижной комплекс помогает проводить дистанционные мероприятия и осуществлять индивидуальное сопровождение: теорию закрепляют на практике, используя велосипеды, самокаты, конусы, демонстрационные стенды, столы-макеты, элементы улично-дорожной сети, а также модели автобусной остановки и автобуса. Также школьники рассматривают зависимость тормозного пути от скорости транспортного средства. Педагоги показывают, как крепить детское автокресло и правильно фиксировать ребенка в нем.