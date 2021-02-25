Лесники региона из собранных десяти тонн шишек сосны крымской уже переработали более шести тонн. Из них получено более 120 кг готовых семян.

Как сообщает комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, шишки были собраны в Арчединском, Быковском, Жирновском, Ольховском, Серафимовичском лесничествах и на постоянном лесосеменном участке в Новоаннинском лесничестве – отсюда получают семена с улучшенными наследственными свойствами. В работах принимали участие почти 400 человек – инспекторы, участковые лесничие и инженерный состав лесничеств. Шишки собирались вручную с растущих деревьев.

Обработка шишек продолжается, в дальнейшем семена будут использованы для лесовосстановительных работ. Семена высадят уже этой весной в лесных питомниках региона.