В Волгоградском областном краеведческом музее открылась научно-познавательная зоовыставка тропических животных «Мохнатый-Пернатый», где можно познакомиться с экзотическими животными.
Как сообщают организаторы, подобную выставку музей проводит впервые. Гости смогут увидеть енотов-полоскунов, обезьянку, хорька, сурикатов, питонов, дикобраза и даже крокодила.
Выставка будет работать в течение месяца, со 2 февраля по 3 марта, с 10:00 до 19:00, по адресу: проспект Ленина, 5а. Посещение выставки по записи, количество человек в группах ограничено.
Цена билета:
ДЕТСКИЙ-150р (до 3-х лет бесплатно)
ВЗРОСЛЫЙ-200 р
Справки и запись по телефонам:
8-988-162-19-91, 38-84-39, 38-84-37.