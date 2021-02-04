В Волгоградском областном краеведческом музее открылась научно-познавательная зоовыставка тропических животных «Мохнатый-Пернатый», где можно познакомиться с экзотическими животными.

Как сообщают организаторы, подобную выставку музей проводит впервые. Гости смогут увидеть енотов-полоскунов, обезьянку, хорька, сурикатов, питонов, дикобраза и даже крокодила.

Выставка будет работать в течение месяца, со 2 февраля по 3 марта, с 10:00 до 19:00, по адресу: проспект Ленина, 5а. Посещение выставки по записи, количество человек в группах ограничено.

Цена билета:

ДЕТСКИЙ-150р (до 3-х лет бесплатно)

ВЗРОСЛЫЙ-200 р

Справки и запись по телефонам:

8-988-162-19-91, 38-84-39, 38-84-37.