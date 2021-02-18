Ко Дню защитника Отечества Волгоградский областной краеведческий музей подготовил множество разнообразных и интересных мероприятий для посетителей всех возрастов. Праздничные мероприятия будут проходить с 19 по 26 февраля 2021 г. В праздничные дни 21, 22 и 23 февраля время работы музея будет с 10:00 до 18:00.

По данным пресс-службы музея, уже 19 февраля гостей ждут в 15.00 на пешеходную экскурсию «Царицын мужской». Группа отправится от Волгоградского областного краеведческого музея и завершит маршрут у знаменитых «Сурских бань».

20 и 21 февраля в 15:00 музей приглашает на полюбившиеся многим волгоградцам пешеходные экскурсии «Ступени истории» с подъемом на смотровую площадку здания бывшей пожарной каланчи. Экскурсанты пройдут по улице Успенской, Скорбященской площади до здания Первой пожарной части города Царицына.

21 февраля в 15:00 также начнется авторская пешеходная экскурсия научного сотрудника Бориса Колесникова «Зацарицынский форштадт». Во время нее гости увидят «жемчужины» Ворошиловского района – здания, построенные купцом А.М. Шлыковым — одним из крупнейших лесопромышленников и домовладельцев Царицына, сохранившийся действующий участок царицынского трамвая и здание II Пожарной части с каланчой, действующее и поныне.

20 февраля в 16:00. начнется встреча с Вячеславом Ященко, известным волгоградским краеведом, журналистом и исследователем. Совсем недавно в музее с аншлагом прошла лекция Вячеслава Ященко о преступности в Царицыне в начале 20-х годов прошлого века. Теперь исследователь подготовил новый, не менее увлекательный исторический материал по своей книге «Хроника утаенного бунта. Антибольшевистское повстанчество в Нижнем Поволжье и на Среднем Дону (1918-1923 гг..)».

В течение дня 22 февраля с 10:00 до 17:00 в музее будет проходить мастер-класс «Отцы – молодцы» для всех, кто желает создать оригинальные подарки своими руками для любимых мужчин. В сам праздник, 23 февраля, в 11:00. в музее стартует интереснейшая тематическая экскурсия «Героические страницы нашего прошлого» о героях былых времен: стрельцах, казаках, защитниках Сталинграда.

26 февраля в 17:00 всех любителей узнавать новое приглашают в открытые фонды музея на выставку «Старинное оружие» из музейного проекта «Тайны музейных кладовых». Гости музея увидят сохранившиеся старинные пистолеты, ружья, многоствольные револьверы, в том числе 12-зарядный бундель-револьвер Мариэтта, шпагу гражданского ведомства, сабли, шашки, кинжалы, кортики, а также наш эксклюзивный экспонат и гордость музея — катану, подаренную в сентябре 1945 г. в Харбине Главнокомандующим Главным командованием на Дальнем востоке маршалом А.М. Василевским нашему земляку контр-адмиралу В.Ф. Бурханову.