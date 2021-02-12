В начале 2020 эта фраза могла вызвать только улыбку. Прошел год, за который мы узнали про самоизоляцию, «удаленку» и масочный режим. Сервисы и технологии также не стояли на месте и адаптировались под новые реалии. Итак, за окном 12 февраля 2021 года, до праздника всех влюбленных остается пара дней. Делимся с вами чек-листом по организации праздника, не выходя из дома.

Самое главное — подарки

Доставка на дом давно не ограничивается только едой, сейчас домой можно заказать почти все. Заказать подарок — это, конечно, хорошо, но что, если вместе с заказом вы получите подарок и себе? Вот, к примеру, акция в Билайн, по условиям которой при покупке Samsung Galaxy А31 / А71 в комплекте с услугами связи подарят Яндекс. Станцию Мини (https://www.beeline.ru/customers/products/mobile/services/details/yandeks-stanciya-mini-v-podarok/)*. Остается только выбрать, какой подарок — для второй половинки, а какой вы оставите себе.

Приготовить вместе или заказать в ресторане?

Хотите провести время за приготовлением ужина или заказать еду в ресторане, чтобы подготовиться к романтическому вечеру?

В Яндекс.Еда (6+) и Delivery Club (6+) всегда есть подборки с актуальными акциями, что может помочь вам быстрее выбрать подходящую кухню.

Если решитесь готовить самостоятельно, можно попросить голосовой помощник Алиса подобрать для вас подходящий рецепт, останется только заказать продукты в ближайшем супермаркете. Перед тем, как оформить заказ в приложении службы доставки, можно заглянуть сначала в «Мой Билайн» (12+), ведь там для абонентов подготовлен специальный набор скидок от партнеров.

Какой романтический вечер без специальной музыки?

С музыкой любой процесс становится лучше. И снова на помощь приходит Билайн со своим приложением Билайн.Музыка (12+) **. Можно собрать свой собственный плей-лист из треков. Сделать это в приложении можно без труда, ведь в Билайн Музыка собраны тысячи популярных отечественных и зарубежных хитов. Либо воспользоваться подборкой ко Дню всех влюбленных (https://music.beeline.ru/playlist/93312).

Что посмотреть вдвоем?

Можно выбрать несколько фильмов или вместе полистать тематический плейлист, выбирая кино. Специально на 14 февраля мы создали подборку в Билайн ТВ (12+) из более чем 100 фильмов (https://beeline.tv/collection/790918/), в которой есть как признанная классика — “Завтрак у Тиффани” (0+) и “Неспящие в Сиэтле” (6+), так и современные комедии — “Безумно богатые азиаты” (16+) и “Эта дурацкая любовь” (12+), а можете посмотреть “Ла-Ла Ленд” (16+) или “Кейт и Лео” (12+).

* Акция «Яндекс. Станция Мини или аксессуары в подарок при покупке смартфонов Samsung Galaxy в комплекте с услугами связи» действует на территории РФ, кроме респ. Крым и г. Севастополь при покупке акционного смартфона с опцией «Бонусные рубли на связь» на 6 мес. в собственных офисах и интернет-магазине Билайн на ряде тарифов до 21.03.2021. Стоимость комплекта равна стоимости смартфона без акции. Количество ограничено. Подробнее об акции и составе комплекта – на_https://moskva.beeline.ru/customers/products/mobile/services/details/yandeks-stanciya-mini-v-podarok/ В интернет-магазине Билайн при оформлении доставки курьером Акция доступна только для новых абонентов. Подробные условия акции читайте по ссылке:

** Подписка платная. Все условия по ссылке: https://moskva.beeline.ru/customers/products/mobile/services/details/beeline-muzyka/

Доставка может быть платной. Подробнее о стоимости и доставке узнавайте у продавца.