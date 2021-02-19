В середине весны для волгоградцев откроется ещё одно направление полетов. Авиакомпания Азимут начнет выполнять авиарейсы в Брянск уже с апреля текущего года.

По данным пресс-службы Международного аэропорта Волгограда, авиакомпания уже открыла продажу билетов. Летать самолеты авиаперевозчика будут дважды в неделю – по вторникам и субботам. Вылетать в Брянск самолеты будут в 10.45, прилетать в Волгоград в 14.40. Время в пути составит 1 час 30 минут.

Стоимость билетов – от 888 рублей.

Билеты уже в продаже, приобрести их можно на официальном сайте авиаперевозчика https://azimuth.aero/ru