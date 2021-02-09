Исследовательский проект Билайн.Аналитика проанализировал музыкальные предпочтения пользователей сервиса «Музыка Билайн» и составил топ-10 самых прослушиваемых хитов 2020 года в сервисе «Музыка Билайн».

Оказалось, что в 2020 году пользователи в основном предпочитали слушать молодых отечественных исполнителей, лишь изредка под настроение выбирая треки западных звезд.

При этом основной пик прослушивания пришелся на лето (+36%) и осень (+33%) 2020 года. В ходе исследования также выяснилось, что чаще всего музыку пользователи сервисов предпочитают слушать в будни.

Топ-10 самых прослушиваемых хитов 2020 года

Топ-10 самых прослушиваемых хитов в сервисе «Музыка Билайн» возглавила певица Клава Кока с треком «Покинула чат», второе место занял дует Клавы Кока с NILETTO с треком «Краш», третье место – у курской группы Тайпан и певицы из Владикавказа Agunda с треком «Луна не знает пути». На четвертом месте певица Zivert с «ЯТЛ», а на пятом – Юлианна Караулова с треком «Градусы».

Новый год под знаком любви

Новогодние каникулы 2020-2021 пользователи сервиса «Музыка Билайн» предпочли провести в романтическом настроении, в основном слушая треки про любовь. Так, первое место в новогоднем чарте снова заняла Клава Кока и ее трек «Пьяную домой». Далее в порядке очередности: HammAli & Navai с треком «А если это любовь?», Loboda с треком «Мой», Dabro с треком «Юность.

Сервис «Музыка Билайн» насчитывает более 36,5 млн музыкальных треков популярных исполнителей и групп со всего мира разных жанров и направлений. Его пользователи могут слушать музыку без рекламы даже в фоновом режиме смартфона, создавать неограниченное количество собственных подборок, а также скачивать любимые треки в избранное. Слушать музыку можно как в приложении, так и на сайте https://music.beeline.ru/. Стоимость подписки на сервис – 6 рублей в день.