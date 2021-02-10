Волгоградцев приглашают отметить «День влюблённых в книгу», который проведет Волгоградская ОУНБ им. М. Горького 14 февраля. Традиционная акция «День влюблённых в книгу» проходит ежегодно и приурочена к Международному дню дарения книг.

К этому дню сотрудники библиотеки подготовили массу мероприятий, которые рассчитаны на разные возрастные категории. По данным организаторов, мероприятия будут организованы на каждом этаже библиотеки.

ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ

В холле Цокольного этажа с 13.00 до 17.00 будет работать Литературная светёлка «Прелесть русского фольклора». Посетителей здесь ждут выставка-коллаж «Поговорка – цветочек, пословица – ягодка» и викторина-поиск с призами «Любовь всё побеждает» к 195-летию со дня рождения Александра Афанасьева и 220-летию Владимира Даля.

Здесь же, в помещении Виртуального концертного зала будет развернута книжно-виниловая выставка «Прекрасная страна – любовь», часы работы: 14.30–15.30.

Сам концерт «О любви не говори…» начнётся в 14.00. Лирические мелодии прошлых лет прозвучат в исполнении Светланы Безродной (скрипка) и Российского государственного академического камерного «Вивальди-оркестра».

После окончания концерта Виртуальный концертный зал пустовать не останется: в 16.00 здесь начнётся двухчасовой творческий вечер «Посиделки в БГ». На «посиделках» будут звучать выступления молодых волгоградских музыкантов, поэтов и писателей и пройдёт обсуждение «Что читают творческие люди».

1 ЭТАЖ

На 1-ом этаже «Горьковки» 14 февраля пройдёт наиприятнейшая из процедур – дарение подарков от читателей и их благодарный приём. Акция «Подари библиотеке книгу!» пройдёт с 10.00 до 18.00 в Центральном холле.

В это же время и здесь же, параллельно, будет проходить акция «Запишись в Библиотеку – получи в подарок Книгу». Предусмотрена выставка книг в дар читателям, впервые записавшимся в Библиотеку.

Кроме того, с 10.00 до 18.00 в Центральном холле любой желающий сможет принять участие в занимательной лотерее «Счастливый билет» с призами-книгами.

Также посетителей «Горьковки» в Холле 1-го этажа ждёт открытие выставки фотографий Юлии Мукан «Известные люди Волгограда ХХI века» в 13.00.

В это же время состоится розыгрыш и вручение призов конкурса репостов «Марафон-вдохновение «Парад любимых книг»». Путём розыгрыша будут определены трое участников, которые получат памятные призы.

2 ЭТАЖ

На 2-м этаже Библиотеки весь день, с 10.00 до 18.00 будут звучать голоса знаменитостей прошлых лет. Прослушивание виниловых дисков «Театр у микрофона» позволит всем пришедшим в Библиотеку слышать голоса знаменитых актеров, писателей и поэтов, а также записи спектаклей и музыки разных жанров.

С 8 по 14 февраля все желающие могут прислать на электронную почту Отдела литературы на иностранных языках рассказ о книге в виде текста или аудиозаписи. И тогда 14 февраля, в праздника День дарения книг, все сделавшие это смогут принять участие с 10.00 до 17.30 в беспроигрышной лотерее в рамках акции «Расскажи о книге!».

В Информационном центре «Библиотека будущего» с 16.00 до 17.00 пройдёт лекция руководителя философской школы «Новый Акрополь» Ольги Наумовой «Философия романа «Мастер и Маргарита»». Речь пойдёт, как нетрудно догадаться, о настоящей, верной, вечной любви; о том, что смерти нет и все люди добрые; о том, что самый страшный порок – трусость; о том, почему Мастеру уготован не свет, а покой. И, конечно, о самом Михаиле Афанасьевиче Булгакове – ведь в «закатном романе» он запечатлел всю свою жизнь.

3 ЭТАЖ

Не придётся никому скучать и на 3-ем этаже «Горьковки».

В Зале каталогов с 10.00 до 18.00 будет работать выставка документов «С «лейкой» и с блокнотом, а то и с пулеметом…». На выставке посетители познакомятся с произведениями известных писателей и поэтов, которые во время Великой Отечественной войны были военными корреспондентами – людьми, оказавшимися способными в перерывах между боями писать в землянках, в окопах, на пеньках деревьев… Посетителям будет предложена экскурсия по выставке с обзором литературы и прослушиванием военных песен

Холл рядом с Информационно-библиографическим отделом украсит книжная инсталляция «С любовью, КНИГА!».

Здесь же в течение дня будет проходить ассоциативная игра «Ребусы любви». Участникам игры по поляризации литературных произведений предложат узнать названия художественных книг по представленным предметам.

Интерактивная выставка «Без чувств научный разум пуст» с 14.00 до 18.00 будет развернута в Отделе производственной литературы. Здесь же состоится презентация серии книг «Великие умы России», полученных в дар от читателей.

Викторина по книжной выставке «Любимые книги наших читателей» под названием «Есть вечная к книге любовь» с 14.00 до 18.00 будет проходить в Информационно-экологическом центре.

Путём розыгрыша, который начнется в 15.00, будут определены победители сетевой викторины «Секреты книжных переплетов». Розыгрыш состоится в Зале каталогов.

С 14.00 до 18.00, в Отделе производственной литературы будет проведена викторина по книжной выставке «Наука в лицах» с интригующим названием «Хроники любви и науки».

4 ЭТАЖ

На 4-ом этаже Библиотеки, в Конференц-зале с 11.30 по 12.30 часов желающие смогут прослушать лекцию «Творчество братьев Стругацких». А с 13.00 по 14.00 часов — еще одну: «Книжные иллюстрации и гравюры XVI — XVIII вв». Лекции проведет депутат Волгоградской областной Думы Александр Осипов.

А в 13.00 начнётся торжественная церемония открытия Международной передвижной выставки детских иллюстрированных книг из Китая «Волшебные истории Поднебесной». Выставка организована отделом культуры Ханьбань (Канцелярия Международного Совета китайского языка) при поддержке автомобильной компании FAW 21. На выставке будут представлены более 60-ти лучших иллюстрированных китайских детских книг, выпущенных в свет в последние два года. А дизайнеры – иллюстраторы из Волгограда, приглашённые на мероприятие, дадут свою оценку творчеству китайских иллюстраторов по продвижению чтения.

С 14.00 до 14.40 здесь же, в Холле 4-го этажа, пройдёт мастер-класс «Китайская мозаика» по разнообразным техникам одного из древнейших китайских искусств – вырезание из бумаги.

В ходе ещё одного мастер-класса «Восточная жемчужина», в то же самое время, желающие смогут поднатореть в росписи вееров – уникальная возможность создать свой индивидуальный и неповторимый сувенир!

Круглый стол «Любовь: от «Илиады» до «Пятидесяти оттенков серого»» с 15.00 до 17.00 пройдёт в Конференц-зале. Разговор о том, как менялось описание любви в художественной литературе от древности до наших дней. В работе «Круглого стола» примут участие волгоградские писатели и члены литературной студии Союза писателей России. Мероприятие также приурочено к 100-летию Волгоградского регионального отделения Союза писателей России.

Электронный читальный зал приглашает на романтический квиз «Любовь с первого слова» в 15.00. На основе литературных анкет будут составлены идеальные пары, которые станут участниками двухчасовой интеллектуальной игры по мотивам книг и фильмов о любви.

Региональный центр Президентской библиотеки приглашает в 17.00 к участию в ситуационной интеллектуальной ролевой игре в рамках заседания дискуссионного клуба «Компромисс».