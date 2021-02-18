Школьников и студентов приглашают принять участие в историческом квесте «В поисках истины: личность Ивана Грозного», который будет проходить 24 февраля 2021 года в 10.00 в Волгоградской ОУНБ им. М. Горького. Во время квеста участники смогут расширить кругозор знаний о первом царе Российского государства – Иване Грозном.

Как сообщает пресс-служба библиотеки, цель квеста – составить детальное представление о личности Ивана Грозного, охарактеризовать различные периоды жизни монарха.

Для достижения цели командам предстоит пройти 6 этапов логических заданий и интересных вопросов из области истории XVI века, проследить путь становления личности и характера Ивана Грозного, а также рассмотреть основные вехи его правления на каждом этапе.

Предварительная запись осуществляется по телефону: (8442) 33–11–48.