В Волгограде после общественных обсуждений было принято решение расширить дорогу возле стадиона «Трактор». Как сообщает РИАЦ, по проекту проезжая часть дороги по ул. им. Шурухина будет расширена с двух до четырех полос от ул. Жолудева до ул. Ополченской.

Также планируется переустройство и вынос инженерных сетей из зоны строительства, обустройство новых тротуаров и создание дополнительного парковочного пространства, монтаж системы освещения и водоотвода. Все эти новшества должны сохранить скорость движения на Второй продольной и минимизировать заторы при выезде на магистраль.