В Волгограде для иностранных студентов, обучающиеся в волгоградских вузах, в рамках проекта «История победы одного города» проведут экскурсии по памятным местам.

По информации комитета экономической политики и развития Волгоградской области, пилотный проект стартовал в рамках празднования 78-й годовщины разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Экскурсии для иностранных студентов продлятся в течение февраля.

Проект реализуется в сотрудничестве с Волгоградским государственным социально-педагогическим университетом, волонтеры которого выступают в качестве экскурсоводов. Планируется, что в познавательных мероприятиях примут участие порядка тысячи иностранных студентов.

Первая группа гостей из разных стран мира посетила сегодня Мамаев курган и музей-панораму «Сталинградская битва», при поддержке которого разработана программа экскурсий. Зарубежных студентов в рамках проекта также ознакомят с военной историей вузов, в которых они учатся, расскажут о вкладе образовательных учреждений в Победу. Экскурсии будут проходить на русском и английском языках.