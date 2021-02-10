Детей до 16 лет могут запретить высаживать из общественного транспорта за отсутствие платы за проезд. Согласно поправкам в Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, принятым Государственной думой во втором чтении, запрещается принудительная высадка из общественного транспорта детей, не достигших шестнадцатилетнего возраста и едущих без сопровождения взрослых.

«Были случаи, когда детей, у которых не было денег оплатить проезд, выгоняли из автобуса на мороз, и они были вынуждены несколько километров идти пешком. Недопустимо ребенка, который едет один, без взрослых, высаживать из общественного транспорта. Это может привести к трагедии», — сказал председатель Государственной думы Вячеслав Володин. — Принятие этого закона позволит исключить такие ситуации и обеспечить безопасность детей».

«Проектом федерального закона установлен запрет принудительной высадки безбилетного лица, являющегося несовершеннолетним, не достигшим возраста 16 лет, следующего без сопровождения совершеннолетнего лица», — сказано в пояснительной записке.

Документ регулирует перевозки пассажиров и багажа автобусами, трамваями, троллейбусами, легковыми и грузовыми авто. При этом важно, что новые нормы не будут действовать в случае безбилетного проезда взрослых вместе с детьми — при отказе от оплаты проезда они вместе должны выйти на ближайшей остановке.