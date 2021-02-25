Для изготовления традиционного чучела Масленицы в этом году используют более 4 кубометров деревянного бруса. В высоту оно будет 12 метров, а наполнят его новогодними соснами.

Как сообщает РИАЦ, изготавливать чучело будут сотрудники муниципального предприятия «Северное», которые уже приступили к работе. Ее установят на площади в пойме реки Царица. Каркас чучела соберут из нескольких блоков, чтобы упростить процесс монтажа чучела на площади в пойме.

После монтажа чучело наполнят соломой и хвойными деревьями, для этого рабочие предприятия заготовили свыше 200 новогодних деревьев. Сосны и ели были собраны в ходе уборки городских улиц, а также переданы предпринимателями, которые не реализовали товар на елочных базарах Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов.

На последнем этапе куклу нарядят в платье и традиционный русский кокошник. Одежду для Масленицы изготовят в традиционно русском народном стиле, для пошива костюма приобретено порядка 700 квадратных метров ткани. По словам сотрудников предприятия, весну Масленица встретит в праздничном убранстве, в отдельном помещении уже начались изготовление головного убора и роспись лица фигуры.

Монтаж чучела в пойме реки Царица планируется начать в первых числах марта.