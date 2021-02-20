«Концессии теплоснабжения» провели работы по замене изношенного отвода обратного трубопровода, примыкающего к основной тепловой магистрали, проходящей под ул. Пархоменко. Специалисты к 15.00 завершили сварочные работы, сразу после этого началось заполнение системы теплоносителем.

После заполнения системы теплоносителем специалисты управляющих компаний проведут регулировку параметров подачи тепла по внутридомовым системам. «Концессии теплоснабжения» оказывают им техническую помощь, координацию работ всех бригад обеспечивает муниципалитет.

Если горячее водоснабжение у вас возобновлено, а батареи в квартире остаются холодными – необходимо обратиться в дежурные службы своей управляющей компании.

Бригаде осталось только провести работы по засыпке траншеи, для этого движение по ул. Пархоменко будет сужено до 22 февраля. Полное восстановление асфальтобетонного покрытия будет выполнено при наступлении благоприятных погодных условий.