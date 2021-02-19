Специалисты ресурсоснабжающей компании начали работы по устранению локального технологического нарушения, произошедшего в точке соединения отвода с основной тепловой магистралью, пролегающей под ул. Пархоменко. Бригада завершает откачку воды и в ближайшее время выполнит монтаж фрагмента отвода обратного трубопровода взамен изношенного. Возобновление теплоснабжения планируется до конца текущего дня.

После установки нового отвода тепловая камера будет закрыта железобетонной плитой. Поскольку для производства работ необходимо использование крупногабаритной спецтехники, для обеспечения безопасности водителей движение на участке дороги по ул. Пархоменко в границах от ул. Двинской до ул. Ткачева приостановлено с 18.00 18 февраля до 13.00 часов 19 февраля.

По окончании работ по обновлению отвода и запуска подачи тепла в дома специалисты перейдут к обратной засыпке траншеи. Для этих целей с 19 до 22 февраля вводится временное сужение проезжей части с сохранением движения транспорта в обоих направлениях. Полное восстановление асфальтобетонного покрытия будет выполнено при наступлении благоприятных погодных условий.