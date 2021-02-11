Уже в эти выходные в ботаническом саду состоится открытие выставки первоцветов. Выставка будет работать в оранжерее Волжского с 14 февраля. Для посещения необходима предварительная запись, которая уже открыта. Записаться можно по телефону 8(8443)41-60-11. В соответствии с санитарными требованиями на входе каждый час будут формироваться группы не более 10 человек.

Как сообщают организаторы, на выставке можно будет увидеть цветущие первоцветы. Уже сейчас в оранжерее началось массовое цветение цикламенов. Помимо этого на выставке будут представлены примулы, тюльпаны, гиацинты, фрезии, нарциссы и крокусы, специально выращенные специалистами Ботанического сада ко Дню всех влюбленных и весенним праздникам.

Выставка продлится до 22 февраля включительно.

Режим работы выставки: