Уже в эти выходные в ботаническом саду состоится открытие выставки первоцветов. Выставка будет работать в оранжерее Волжского с 14 февраля. Для посещения необходима предварительная запись, которая уже открыта. Записаться можно по телефону 8(8443)41-60-11. В соответствии с санитарными требованиями на входе каждый час будут формироваться группы не более 10 человек.
Как сообщают организаторы, на выставке можно будет увидеть цветущие первоцветы. Уже сейчас в оранжерее началось массовое цветение цикламенов. Помимо этого на выставке будут представлены примулы, тюльпаны, гиацинты, фрезии, нарциссы и крокусы, специально выращенные специалистами Ботанического сада ко Дню всех влюбленных и весенним праздникам.
Выставка продлится до 22 февраля включительно.
Режим работы выставки:
- в будние дни — с 10:00 до 16:00, с перерывом на обед с 12:00 до 13:00;
- в выходные — с 9:00 до 15:00, без перерыва на обед.