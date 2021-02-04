Уже совсем скоро в региональном ботаническом саду состоится выставка Первоцветов. Мероприятие будет проходить с 14 по 22 февраля на базе Волжского тепличного хозяйства по ул. Набережная, 2Л.

По данным пресс-службы ботанического сада, на выставке гостей ждут цветущие тюльпаны, нарциссы, гиацинты, крокусы, цикламены, примула и не только. В рамках мероприятия ежедневно будет проводиться «Час агронома» с 14:00 до 15:00, на котором желающие смогут получить ответ профессионала на вопросы связанные с посадкой, выращиванием и размножением растений.

В магазине при ботаническом саду можно будет приобрести широкий ассортимент продукции: цветочные, декоративно-лиственные и даже цветущие луковичные растения. А композиции из живых цветов создадут уникальные фото локации и праздничное настроение.

Для посещения мероприятия необходимо предварительно записаться по телефону: 8 (8443) 41-60-11. Группы формируются не более 10 человек с интервалом каждый час, стоимость посещения выставки 100 рублей.

Режим работы выставки:

— в будние дни — с 10:00 до 16:00, с перерывом на обед с 12:00 до 13:00;

— в выходные — с 9:00 до 15:00, без перерыва на обед.