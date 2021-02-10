Больницы региона постепенно переводят в штатный режим работы. К сегодняшнему дню уже было перепрофилировано 1821 место, что составляет 22% от общего числа «ковидных» коек в больницах региона. После проведения необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий ряд медучреждений региона приступил к приему пациентов по своему профилю.

Как сообщает областная администрация, на сегодняшний день в госпиталях остаются 6385 инфекционных коек, 32 медицинских учреждения региона продолжают принимать пациентов для лечения коронавирусной инфекции. В последнее время ежедневное количество выздоровевших жителей Волгоградской области стабильно превышает количество заболевших COVID-19, что позволяет вернуть часть клиник к прежнему режиму работы для оказания плановой медицинской помощи, сохранив при этом высокий уровень обеспеченности инфекционными койками.

Так, городская клиническая больница №1 им. С.З. Фишера в Волжском, где ранее было развернуто 700 «ковидных» коек, полностью переведена в штатный режим работы — здесь уже возобновлен обычный прием пациентов во всех отделениях. Также в полном объеме к оказанию профильной медицинской помощи приступили Волгоградская областная психиатрическая больница №2, кожно-венерологический и наркологический диспансеры.

Кроме того, к «доковидному» режиму работы вернулись два корпуса клинической больницы №3 в Центральном районе Волгограда, в которых расположены гастроэнтерологическое, ортопедическое, терапевтическое, кардиологическое, неврологическое и реабилитационное отделения. В еще одном корпусе медучреждения в Ворошиловском районе сокращено 100 инфекционных коек, при этом 184 места пока занимают пациенты с COVID-19.

Волгоградская областная детская больница, региональный госпиталь ветеранов войн, клиническая больница скорой медицинской помощи №15 продолжают лечение коронавирусных пациентов, однако количество инфекционных коек сокращено на 40, 75 и 398 единиц соответственно.

Первыми среди стационаров, расположенных в муниципальных районах, поэтапно возвращаются к привычному режиму Калачевская и Урюпинская ЦРБ — пока в обоих стационарах пошли на сокращение 50 коек, оставив для пациентов с коронавирусом 100 и 260 мест соответственно.