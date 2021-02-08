Благодаря неравнодушным волгоградцам только за прошлый год «Концессии водоснабжения» установили крышки более, чем на 1000 колодцев. Некоторые пришлось закрывать несколько раз подряд, т.к. вновь установленные люки тут же воровали. Концессии продолжают повышать качество услуг и эффективность — в текущем году концессии закупят антивандальные люки.

Всего в Волгограде порядка 48 тысяч люков, которые относятся к водопроводно-канализационному хозяйству, остальные (еще примерно 52 тысячи люков) имеют иных собственников. Если при обследовании выясняется, что люк не принадлежит концессиям – заявку передают собственнику, а люк закрывают подручными средствами, чтобы никто не пострадал.

Для разных территорий предназначены разные виды люков: для зеленой зоны – пластиковые или бетонные, для тротуара – легкие металлические, для проезжей части – тяжелые чугунные. В текущем году компания закупит антивандальные люки из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом. Крышка люка крепится к корпусу при помощи фиксатора и замка.

Срок службы чугунного люка – не менее 20 лет, но, к сожалению, в Волгограде они не живут так долго. Злоумышленники, желая легкой наживы, снимают люки и сдают их в металлолом, не думая о последствиях: в открытый колодец может упасть ребенок. Между тем, злоумышленникам грозит нешуточное наказание – до 5 лет лишения свободы.

Компания продолжает социальную инициативу и призывает горожан сообщать обо всех открытых люках вне зависимости от их принадлежности к водоканалу. Были случаи, когда благодаря оперативной реакции жителей сотрудникам полиции удавалось поймать воров с поличным.

Заявку на открытый люк можно передать в круглосуточный Контакт-центр по телефону 99-67-96. Кроме того, сотрудники компании принимают заявки от жителей в группах «Закроем люки, Волгоград!» во всех социальных сетях. При обращении в водоканал необходимо максимально точно описать местонахождение открытого люка, а при малейшем подозрении на совершающееся воровство немедленно звонить в полицию.