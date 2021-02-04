С начала года клиентский центр концессий принял более 20 тысяч телефонных звонков от волгоградцев, из них 3 тысячи звонков были связаны с деятельностью УК. Поставщик ресурса напоминает, куда звонить, если дома нет тепла или воды, к кому обращаться, если никто не реагирует на проблему, как разграничиваются зоны ответственности ресурсников и управляющих организаций.

Один из самых популярных вопросов в период отопительного сезона – почему в одной комнате батареи нагрелись, а в другой холодные? В большинстве случаев отсутствие отопления в жилом здании связано с проблемами на внутридомовых сетях, за которые отвечают УК и ТСЖ. УК обязана провести наладку системы внутри здания даже если жители заключили прямой договор с концессиями.

Если же ресурса нет по причине повреждения на старых квартальных и магистральных сетях? В подобной ситуации воды или тепла не будет во всем доме, а не в отдельных квартирах. Ресурсники всегда информируют УК о плановых отключениях и крупных авариях на сетях, поэтому даже в таких случаях в первую очередь нужно звонить в свою УК. При этом отметим, в рамках реализации инвестпрограммы во всех районах Волгограда проводится обновление изношенных коммуникаций, проложенных 30-70 лет назад. С помощью модернизации водопроводно-канализационного хозяйства решаются задачи по снижению общего процента износа сетей.

Еще один «горячий» вопрос – разъяснения по начислению оплаты. Если МКД оборудован общедомовым прибором учета, то именно управляющая компания снимает с него показания, а также занимается поверкой и обслуживанием счетчика. Если у жителей возникают сомнения в правильности указанных в квитанции показаний общедомового прибора учета, то они имеют право запросить эти сведения в УК или присутствовать при снятии показаний и тем самым контролировать действия своей управляющей организации. Дополнительно обращаем внимание, что именно УК и ТСЖ контролируют режимы потребления тепловой энергии и регулировку внутридомовой системы отопления, от чего в том числе зависят показания приборов учета тепла.

Качественная и стабильная подача ресурса – это совместная работа УК и ресурсоснабжающей компании, у каждой в своей зоне ответственности. Концессии обслуживают городские сети до ввода в многоквартирный дом, а чтобы тепло и вода дошли до каждой квартиры, должны позаботиться УК и ТСЖ, внутридомовые сети – их зона ответственности.