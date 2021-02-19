В 2020 году Билайн реализовал масштабный инвестиционный проект по развитию сетевой инфраструктуры в Волгоградской области. Оператор построил новые базовые станции и модернизировал существующие в Волгограде, Волжском, Михайловке, Котельниково, Камышине, Дубовке, Фролово, Краснослободске и других населенных пунктах. Капитальные вложения в инфраструктуру составили 1 млрд. рублей. В результате за год сеть 4G, обеспечивающая скоростной мобильный интернет, в регионе увеличилась почти в 1,7 раза.

«В 2020 году Билайн в Волгоградской области поставил собственный рекорд по количеству построенных базовых станций, несмотря на сложности работы в условиях пандемии. Емкость сети выросла, связь стала стабильнее, а мобильный интернет — быстрее, — прокомментировал директор Волгоградского отделения ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) Денис Долгов. — В регионе остается все меньше «белых пятен» с недостаточным уровнем сигнала. Более устойчивое покрытие стимулирует абонентов больше пользоваться онлайн сервисами, в том числе, для удаленной учебы или работы. За год в регионе трафик в сети 4G вырос на 74%, а потребление мобильного интернета одним пользователем увеличилось на 62%. В 2021 году мы планируем строить еще больше базовых станций по сравнению с 2020 годом, это значительно расширит зону покрытия сети 4G в Волгограде и небольших населенных пунктах региона».

Оператор реализовывает инвестиционную программу в соответствии с заключенным с администрацией Волгоградской области соглашением о развитии телекоммуникационной инфраструктуры и поддержке социально-ориентированных проектов. В частности, в 2020 году был запущен совместный пилотный проект для анализа туристического потока на территории Волгоградской области с использованием технологии «больших данных».