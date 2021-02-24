Билайн подвел итоги развития сети 4G, обеспечивающей скоростной мобильный интернет, в регионах Юга России. В 2020 году оператор активно инвестировал в развитие сети. В прошлом году на 50% выросла нагрузка на инфраструктуру в связи с массовым переходом на удаленную работу и обучение. За год интернет-трафик в сети 4G вырос на 72% (в декабре 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года). При этом объем голосового трафика, потребленного абонентами, почти не изменился.

Несмотря на ограничения в связи с пандемией, Билайн успешно реализовал инвестиционные программы в Волгоградской области и других регионах.

Капитальные вложения в инфраструктуру Волгоградской области оказались в 2,3 раза выше инвестиций 2019 года. В результате за год покрытие сети 4G в регионах Юга выросло на 12%, увеличившись на 40% по сравнению с декабрем 2018 года. Доступность мобильного интернета повысилась в 1231 населенном пункте, где проживает 559 тыс. человек (там сеть 4G оператора появилась впервые).

«За последние 2 года Билайн увеличил покрытие сети 4G на Юге почти в 1,5 раза, поэтому мы оказались готовы к возросшим нагрузкам. В 2021 году планируем строить еще больше базовых станций, чтобы максимально полно удовлетворить потребности наших клиентов, как в розничном, так и в бизнес-сегменте,- прокомментировал региональный директор Южного региона ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) Андрей Пятахин. – За год на Юге выросло количество пользователей мобильного интернета, в том числе из-за того, что дата-юзерами становятся люди старшего поколения. Пользователи чаще выбирают семейные тарифы, что упрощает контроль над расходами и стимулирует потребление».