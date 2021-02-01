В хозяйствах региона уже начались подготовительные работы к весенней посевной. Специалисты проводят мониторинг состояния озимых культур для определения стратегии ярового сева, также формируется запас семян и удобрений.

По данным комитета сельского хозяйства Волгоградской области, порядка 1,6 млн га на сегодняшний день занимают озимые культуры на территории Волгоградской области. Это заложило хорошую основу под урожай 2021 года — они обеспечивают 70-80% общего валового сбора зерна. На сегодняшний день состояние 98% посевов оценивают как хорошее и удовлетворительное. Несмотря на то, что погодные условия конца осени и зимы в целом складываются благоприятно, сотрудники органов управления АПК и агрономических служб продолжат отслеживать ситуацию вплоть до наступления весеннего периода вегетации — в случае необходимости это позволит оперативно скорректировать стратегию ярового сева.

Аграрии уже активно готовятся к полевым работам: при содействии облкомсельхоза занимаются приобретением семян — запасы уже составляют 50 тысяч тонн (80% от потребности); заключают договоры на поставку минеральных удобрений.

Для обеспечения достойных объемов урожая, повышения его качества проводится постоянная работа по сортообновлению — успешно применяются районированные сорта, устойчивые к засухе; хозяйства региона активно обновляют сельхозтехнику. Напомним, в 2020 году собрано свыше 5 млн тонн, при этом доля продовольственного зерна выросла до 90% от общего объема.