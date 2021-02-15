Аграрии региона смогут рассчитывать на господдержку при условии использования минеральных удобрений. Новый вид государственной поддержки стал доступен волгоградским аграриям в 2021 году.

По данным областной администрации, в текущем месяце сельхозтоваропроизводители могут оформить погектарную стимулирующую субсидию на приобретение минеральных удобрений и компенсирующую субсидию, выплачиваемую на один гектар посевной площади, — специалисты подробно проинструктировали, какие документы необходимо предоставить для получения финансовой помощи.

Напомним, стимулирующая субсидия на приобретение минеральных удобрений — новый вид поддержки, разработанный в конце 2020 года. Этим предложением уже воспользовались 113 хозяйств региона на общую сумму 102,8 миллиона рублей. В текущем году на данную субсидию предусмотрено 442 миллиона рублей.

Предоставляется выплата из расчета на один гектар посевной площади под урожай 2021 года, на которую в соответствии с нормативами внесены минеральные удобрения, приобретённые в 2020-м или 2021-м годах. Соглашения заключаются в системе «Электронный бюджет».

В настоящее время в комитете сельского хозяйства прорабатываются вопросы дифференциации критериев отбора для представителей различных аграрных зон региона — это позволит охватить еще больше хозяйств области.